朝鲜称“成功”进行新型运载火箭发动机试验

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据BBC消息，朝鲜官方通讯社朝中社说，朝鲜日前"成功"进行卫星运载火箭新型大功率发动机地面点火试验。

据朝中社报道，朝鲜领导人金正恩亲临西海卫星发射场指导试验，他并要求朝鲜科学家和工程师为尽快发射卫星做好准备。



韩联社说，据分析，此次发动机试验系朝鲜今年2月7日发射的远程弹道导弹相关的后续研发活动。



与此同时，在朝鲜进行第五次核试验后，美国和中国同意在联合国安理会加强合作。



路透社引述联合国不具名外交官员说，美中两国已开始就联合国可能针对朝鲜本月早些时候的核试验出台制裁决议展开讨论。



但路透社补充说，北京尚未直接表明是否会支持对平壤实施更严厉的制裁措施。



中国是朝鲜主要的盟友和贸易伙伴国，但中国近来越来越难以容忍朝方的军事活动以及金正恩的好斗言辞。



如果想让对朝鲜严厉制裁发挥影响的话，获得中国的支持非常关键，但北京方面已不断表示，实施更严厉制裁并非朝鲜问题的最终解决之道。



"试验成功"





据朝中社报道，金正恩在视察时表示，开发和利用太空是朝鲜的国家重点事业。



他说，朝鲜国家宇宙开发局要把利用太空的重点放在研制卫星上，自主研制并发射更多用途各异的卫星，努力让朝鲜在数年内发展成为拥有同步卫星的国家。



金正恩还称，朝鲜空间技术等尖端科技日新月异，今后要全面推进国际宇宙开发五年计划。



韩联社说，据分析推测，金正恩很可能在10月10日朝鲜劳动党建党纪念日之际再次发射远程弹道导弹试射。



朝鲜坚称其太空项目纯粹是出于科研目的，但美国、韩国，甚至连中国也认为，朝鲜进行卫星运载火箭试射旨在发展朝鲜的洲际弹道导弹技术。



联合国安理会决议规定禁止朝鲜进行任何与导弹或核科技相关的活动。