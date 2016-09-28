芬兰和瑞典投资商有意投资哈萨克斯坦农业领域

哈通社阿斯塔纳9月28日电 农业部投资政策和农业资金监管部门负责人热哈特•努尔哈力耶夫28日在农业部举行的新闻发布会上表示，芬兰和瑞典两国投资商有意投资哈萨克斯坦农业领域。

努尔哈力耶夫说，农业部正在制定一系列相关的优惠政策以吸引更多的国内外资金、技术和管理经验进入农业领域。优惠政策包括减轻投资者税收负担，向投资者提供农业支持保护补贴。此外还有农业金融扶持基金租赁贷款等。



努尔哈力耶夫说："我国驻外机构同投资和发展部联手正在做引进国际大型企业进驻哈萨克斯坦农业领域的宣传推介工作。驻外机构均设投资处和参赞，我们不定期给他们寄去农业项目投资计划书。俄罗斯、伊朗、中国、乌克兰、捷克、法国等国家是我们在农业领域合作的主要伙伴。目前芬兰和瑞典也已对投资我国农业表现出浓厚兴趣。"



努尔哈力耶夫介绍说，近5年，农业领域引资已超过1020亿坚戈，其中外资710亿坚戈（2015年）。农业部已制定农业发展5年规划。农业需要投入大量的资金，很明显，仅靠国内投资者是远远不够的，引进大量的外资才是我国农业发展的根本出路之一。过几天，瑞典一批投资商将来哈考察农业项目，并出席在北哈州举办的投资论坛。我们不敢肯定今后5年能够引进多少资金，但估计不会少于1020亿。(编译：金桥)