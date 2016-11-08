纳扎尔巴耶夫呼吁日本商界投资哈萨克斯坦

哈通社东京 -- 纳扎尔巴耶夫总统8日出席在东京举行的哈日经贸论坛，并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫介绍了哈萨克斯坦投资环境并呼吁日本商界踊跃投资哈萨克斯坦。



纳扎尔巴耶夫指出，包括丸红、丰田、东京制纲等50多家日本企业进驻我国油气、环境、金融和矿产等领域。



"两国合作关系没有得到充分的展现。因此，今天会面的主要目的是进一步加强两国投资和经济合作关系。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫表示，为吸引更多的外来投资，哈政府正在努力为投资商创造更好的投资环境。鉴于全球工业原料价格长期走低，哈政府正在采取措施为扭转过度依赖出口原料的经济发展模式作出努力。凭借这一努力，哈萨克斯坦在世界银行日前公布的2016年全球最佳经商国家排行榜（Doing Business Ranking）中位居第35位。



"哈萨克斯坦拥有丰富的石油和天然气能源，在石油、天然气工业、农业化工、有色冶金工业、汽车制造业、食品加工和电子商品领域发展潜力巨大。我们将为在这一领域的投资者提供免去企业所得税和土地税10年的、免去8年的财产税等政策。"纳扎尔巴耶夫说。



【记者：马尔兰•吉耶姆拜 编译：小穆 审校：金桥】