巴甫洛达尔农产品质量优异获外国商户青睐

哈通社阿斯塔纳 - 巴甫洛达尔正在成为越来越多的俄罗斯农产品商人购买蔬菜和土豆的首选地。

吸引这些外国客商的，正式巴甫洛达尔特产的、可长期保存且不变质的优质土豆等农产品。



据巴甫洛达尔县县长亚历山大•巴比安科夫介绍，今年邻国俄罗斯的农业获得了巨大的丰收，但由于湿气过重，且日照不足，该国土豆的收成和质量受到了明显的影响。



"哈萨克斯坦的土壤肥力高，而巴甫洛达尔更是坐拥最有肥力的区域。我们这里的土壤肥力平均标准达到了11级。举例来说，我刚刚和从事农业和畜牧业生产的东哈州阿库洛夫公司负责人会面，据其介绍，他们那里的土壤肥力标准为8.3级。因此，这里的土地对于培育土豆以及其他蔬菜而言，有着相当的先天优势。而且，在阿斯塔纳和阿拉木图的农产品市场上，给土豆打上‘巴甫洛达尔出品'的标志，会受到消费者极大的欢迎。这从另一个方面，证明了我们的农产品，已经成为了高质量的代名词。" 巴比安科夫说。



据其透露，今年巴甫洛达尔农户收获的农产品，相较去年增产近千吨。



2015年，该地区的土豆产量为10.3-10.4万吨。



近10年来，我国农业领域增长态势喜人。



据农业部数据显示，2016年我国农产品出口量增加了59%，目前出口额达到了20亿美元。



其中，面向欧亚经济联盟成员国的出口额为3.79亿美元。



农业领域固定资产投资在2015年达到了1670亿坚戈，增长3.4倍。



本土企业在农业发展中的增长相当显著，且各类产品在欧亚市场上拥有不俗的竞争能力。



【编译：木合塔尔·木拉提】