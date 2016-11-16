哈萨克斯坦或将同塞尔维亚组建自由贸易区

哈通社阿斯塔纳 - 在16日于阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-塞尔维亚商贸论坛框架下，哈萨克斯坦副总理、农业部部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫与塞尔维亚农业和环保部部长布拉尼斯拉夫•尼德莫维奇举行会谈。

双方就两国农业领域的相互合作，以及两国主要的合作方向等问题进行了讨论。



双方均表示，两国农业领域合作潜力巨大。具体来说，对于哈萨克斯坦而言，塞尔维亚是哈萨克斯坦农产品进入欧洲市场的重要门户和窗口；而哈萨克斯坦则是塞尔维亚进入中国市场的重要走廊。



"在此之前，两国领导人已经确立了哈塞两国主要的合作方向。其中之一，便是农业领域。众所周知，哈萨克斯坦是国际领先的粮食和面粉生产大国。而在畜牧业方面，哈萨克斯坦的肉制品和奶制品，同样凭借优异的质量优势在国际市场上占有一席之地。塞尔维亚则是有机农业大国之一。双方强强联合，将获得巨大的收益。"米尔扎赫梅托夫说。



塞尔维亚不仅是玉米和小麦生产大国之一，在甜菜和向日葵培育方面同样具有丰富的经验。该国生产的糖类制品和食用油不仅满足其国内需求，且出口多国。此外，塞尔维亚的水果出口也呈现增长趋势。



哈萨克斯坦有意同塞尔维亚就有机农业发展交换经验，共同开展农产品新品种研制、科研工作，并进一步促进两国农业科研机构、大学人才交流事宜的不断发展。



"根据纳扎尔巴耶夫总统的要求，哈萨克斯坦正在不断加强‘绿色'无公害产品的生产、科研和培育等工作。而与在这一领域拥有丰富经验的塞尔维亚合作，对哈萨克斯坦而言有利无害。在最新制定的2017-2021发展规划当中，有机农业也是重要的发展方向之一。因此，哈萨克斯坦方面随时愿意派出代表团，前往塞尔维亚实地考察，学习塞方的先进经验。" 米尔扎赫梅托夫说。



会谈中，尼德莫维奇称，塞方高度重视哈萨克斯坦提出的合作意向，并表示有意将塞尔维亚开放为哈萨克斯坦商品进入欧洲市场的自由贸易区。



据悉，在此次会谈中，哈塞双方还就塞尔维亚向哈萨克斯坦提供良种和植株、植物检疫问题的解决方案等进行了交流和讨论。



双方均认为，两国经贸合作潜力巨大，值得深入发掘，今天的会谈将是两国深入合作的开端。



【编译：木合塔尔·木拉提】