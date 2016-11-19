哈萨克斯坦鲟鱼将出口中国

哈通社阿斯塔纳 - 据24.kz报道，曼格斯套州人工养殖鲟鱼即将迎来收获期。

据悉，该州鲟鱼养殖企业将根据此前签订的销售合同，计划于11月底将首批收获的鲟鱼出口至格鲁吉亚。



此外，中国、乌兹别克斯坦和俄罗斯也是这批渔产品的订购方。



"年内这些高营养价值的渔获就将登上中国和俄罗斯消费者的餐桌。"鲟鱼养殖公司负责人吐尔逊古丽•贾克珀娃称。



企业负责人在接受采访时表示，曼格斯套州鲟鱼养殖公司根据哈萨克斯坦《商业路线图2020》规划建立，该项目投资额为6.5亿坚戈。



据了解，曼格斯套州鲟鱼养殖公司年产量约为6万吨，首批人工养殖鲟鱼于去年上市，市场反响极佳。



目前，该公司养殖的鲟鱼已经在阿拉木图和阿斯塔纳各大鱼市销售。



"政府对公司的养殖计划提供了巨大的支持。通过我们的人工养殖，不仅能够有效的保障本国居民的渔获需求，而且还打入了国际市场。此外，这一计划对保护里海渔业同样具有着重要的意义。" 吐尔逊古丽•贾克珀娃说。



据悉，里海地区的野生鲟鱼素以高营养价值著称，尤其是鲟鱼的鱼卵制成的鱼子酱，在国际市场上倍受欢迎。因此，里海地区一度受到偷捕活动困扰，造成野生鲟鱼种群数量的下降。近几年来，哈萨克斯坦政府加强了对偷捕行为的立法和打击力度，并积极开展鲟鱼人工养殖，取得了一定的成效。



【编译：木合塔尔·木拉提】