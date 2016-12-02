哈萨克式摔跤和训鹰正式列入联合国非遗名录

哈通社阿斯塔纳 -- 联合国教科文组织日前在埃塞俄比亚召开保护非物质文化遗产政府间委员会会议。

会议期间，联合国教科文组织决定，将哈萨克式摔跤列入人类非物质文化遗产代表作名录（非遗名录）。



哈萨克式摔跤是哈萨克族十分喜爱的一种传统体育活动，同时也是是草原游牧民族在各种庆典上表演的传统体育项目之一。



哈萨克式摔跤的发展，与哈萨克人民的传统文化有着紧密的联系。



在哈萨克式摔跤中获得最终胜利的摔跤手将受到人民的爱戴和敬重。哈萨克著名摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫不仅成为哈萨克民族历史的传奇人物，甚至在全世界也是名誉卓著。



1938年在前苏联的运动会上，哈萨克式摔跤正式成为比赛项目，1952年和1975年，在亚洲地区举办的国际赛事上引入了哈萨克式摔跤为比赛项目。



国家获得独立后，哈萨克式摔跤的发展迈上了新的台阶。自1991年后，哈萨克斯坦每年都会举办哈萨克式摔跤比赛。



哈萨克式摔跤的特点在于运动员在摔跤时会将全身放松，并与对手较量体力和技巧。



哈萨克式摔跤形式多样，最常见的当然是古典式和自由式。



古典式摔跤比赛开始时，两人互抓对方的腰带，躬身对顶，尽力拼搏。



自由式摔跤比赛时，总有一个很有威望的长老当裁判。各队都会派出运动员参加，年龄小的先出场，而年岁大的或水平高的一般都在最后登场。两名摔跤手，各有一骑手助威。只要把对手摔倒，并使对手的后背着地，就能赢得比赛。



据悉，哈萨克民族的另一个传统文化遗产——训鹰也被联合国教科文组织正式列入非遗名录。



训鹰不仅是哈萨克民族的传统文化，同时也是其他国家的民族传统运动。因此在会议期间，阿拉伯联合酋长国、奥地利、比利时、捷克、法国、德国、匈牙利、意大利、韩国、蒙古、巴基斯坦、葡萄牙、卡塔尔、沙特阿拉伯、西班牙以及叙利亚等国家代表也纷纷提出了将训鹰列入非遗名录内的建议。



但值得一提的是，训鹰人在哈萨克文化中的超然地位，使得哈萨克人的训鹰文化与世界其他民族相比有着极为特殊的差异。



据悉，保护非物质文化遗产政府间委员会日前决议将12个文化遗产列入联合国非遗名录之内，其中包括毡房、训鹰捕猎、纳吾热孜节庆典、古巴民族的伦巴舞蹈、哈萨克式摔跤等民族传统文化。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】