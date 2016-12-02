农业部就高鼻羚羊相关疫情传闻发表解释说明

哈通社阿斯塔纳 -- 农业部兽医管理和监督委员会代主席图尔森•哈布多勒达诺夫2日在接受记者采访时，否认了关于高鼻羚羊种群中存在疫情传播的传闻。

"高鼻羚羊相关事务应由森林产业委员会负责调查。兽医管理和监督委员会曾与森林产业委员会签署过备忘录，所有监测调查工作将根据该备忘录开展。高鼻羚羊种群目前状况稳定，我们未曾接到任何具有科学依据的疫情报告。截至目前，哈萨克斯坦境内共有10.8万余高鼻羚羊。没有任何关于新病毒的官方消息，我们还对此进行了检验工作。2013年我国境内曾爆发过巴氏杆菌疫情，除此之外，哈萨克斯坦境内的高鼻羚羊种群中并未发现过其他任何病菌。"他说。



值得一提的是，生物安全事务科学研究院院士、生物学家阿布莱•萨恩瑟兹拜此前曾透露，高鼻羚羊种群内部很可能爆发了新病毒疫情。



"新病毒的名称为赤羽，该病毒在此之前并未在哈萨克斯坦境内传播过。日前，专家们在国内12%的高鼻羚羊体内发现了该病毒。赤羽病毒或将导致国内的高鼻羚羊数量急剧减少。因此，相关部门应及时采取必要措施。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】