纳扎尔巴耶娃：要从法律层面上限制食品生产提高附加值

哈通社阿斯塔纳 -- 15日，参议院（议会上院）国际事务、国防和安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃就食品安全保障等工作到农业部调研，并与农业部领导层举行座谈。

纳扎尔巴耶娃表示，发展农工综合体是今年国情咨文提出的优先方向之一。根据2016年全球食品安全指数排行榜，哈萨克斯坦在113个国家中位列第68位（2015年在109个国家中位居第56位）。

农业部第一副部长凯拉特•阿伊图哈诺夫向纳扎尔巴耶娃一行介绍了正在实施中的用国产食品为国内市场提供保障计划的进展情况，同时还就国家在农工综合体领域实施的扶持政策的执行情况等进行了汇报。

阿伊图哈诺夫表示，国产食品占据国内市场需求量的80%。其中，大米、羊肉、鸡蛋、粮食、囊、大麦等供应量为100%。除了禽肉类以外，国内肉类产品无需进口。此外，某些国产食品的国内消费仍处于较低水平。其中，禽肉消费量为51.8%、黄油为68.3%、奶酪和干酪为56.5%、葵花籽油为72.9%、香肠类为58.7%、苹果为58%、鱼类为65.5%。

与会人员讨论了有效利用农业信贷、支持国产食品生产和食品研究所工作等问题。

纳扎尔巴耶娃对国内食品生产附加值的提高表示担忧，并指出，要从法律层面上限制食品生产提高附加值。

【编译：小穆 审校：金桥】