泰国将在世博会上展示使用农业废料进行可再生能源生产的新技术

哈通社阿斯塔纳 - 在2017阿斯塔纳世博会上，泰国将展示其最新的替代能源方案，即利用农业产品废弃物进行可再生能源生产的新技术。

在22日于首都独立宫举行的2017阿斯塔纳世博会参展国会议新闻发布会上，与会的泰国驻哈萨克斯坦大使纳特•皮诺瓦塔奇普作出上述表示。



"众所周知，泰国农业十分发达。在开拓可再生能源领域的技术时，我们选择了将新技术与传统强项领域相结合的方式，开发了利用农业生产废料进行可再生能源的技术，并计划在世博会上展示最新的成果。泰国每年生产的农业生产总量在8000万吨，其产生的废料相当可观，用于进行可再生能源生产潜力巨大。" 皮诺瓦塔奇普大使说。

据大使透露，目前2017世博会泰国展厅的内部装修工作，已完成了60%。

"展厅将包含三个部分。第一部分将讲述有关泰国的整体信息，第二部分用于展示泰国在可再生能源领域的成就和历史，第三部分则是一个实验室。其中，游客们将看到面向未来的能源产品。"他说。

2017年阿斯塔纳世博会将于6月10日至9月10日举行，预计世博会将吸引200万人次游客。



【编译：木合塔尔·木拉提】