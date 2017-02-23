朝鲜以罕见言辞抨击中国卑鄙、低级

哈通社阿斯塔纳--据美媒消息，朝鲜官媒星期四以罕见的激烈言辞间接地抨击中国，称中国"卑鄙"，"低级"，"对美国随波逐流"。

朝鲜官方的朝中社星期四发表评论文章说，朝鲜试射"北极星－２"型导弹取得完全成功，"这一大快人心的壮举霎时轰动了全世界"，但"惟有口口声声标榜‘友好邻邦'的周边国家却说这不过是初级阶段的核技术、刻意贬低朝鲜此次发射的意义"。



朝鲜时而对中国通过各种方式表达不满，但如此严厉地鞭笞中国则实属罕见。类似"肆无忌惮"，"卑鄙"， "口口声声标榜"，"嘴上动辄念叨联合国制裁决议"等等措辞以往大都只用在韩国和美国身上。



中国被认为是制裁朝鲜、阻止朝鲜发展核武项目的关键。美国总统川普也曾发推文批评中国在朝鲜问题上无所作为。朝鲜的外汇被认为有四成来自对中国煤炭出口。中国上星期决定进一步加强对朝鲜的制裁，停止今年内从朝鲜进口煤炭。官方的《环球时报》称这一措施"很有力量"。然而，署名"正笔"，标题为"卑鄙的做法、低级的算法"的朝中社的文章说，这不过是"小小资金的来路"，如果以为这便会使朝鲜无法发展核武器和洲际弹道火箭，这是"幼稚可笑"的。



文章还称中国执行联合国安理会决议"非人道"，是"肆无忌惮地采取非人道措施全面断绝了涉及改善民生的对外贸易"，说，这"实际上同敌对势力要搞垮朝鲜制度的阴谋大同小异"。



文章抨击中国"以大国自居"，但却没有政治主见，"对美国随波逐流"。