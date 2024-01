哈通社阿斯塔纳--3月21日,哈萨克传统节日纳乌热兹节将至,哈萨克斯坦和全世界信仰伊斯兰教的民族普天同庆。值此欢度春节---纳乌鲁兹节之际,我国著名中量级拳击手戈洛夫金通过自己的社交平台向哈萨克斯坦人民致以最诚挚的问候。‘

戈洛夫金写道:"祝全体哈萨克斯坦人民节日快乐!Happy Nauryz to you all!"

据此前报道,我国中量级拳王根纳季•戈洛夫金(37-0,33KO)与美国WBA中量级拳王丹尼尔•雅各布斯(32-2,29KO)之战于当地时间3月18日晚在纽约麦迪逊广场花园举行,戈洛夫金苦战12回合成功卫冕中量级所有金腰带。

【编译:金桥】