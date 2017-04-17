路透社：特朗普对朝鲜口头强硬 但手头选项有限

哈通社阿斯塔纳--据路透社报道，对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。

多数选项可归入以下四类：经济制裁、秘密行动、外交谈判和军事力量。



**经济制裁**



朝鲜已是受到最严厉经济制裁的国家之一，在从事商业活动、参与国际金融以及进行武器等违禁品贸易方面受到诸多限制。



尽管采取了那些制裁措施，但"多数分析师认为美国及多国制裁未能阻止朝鲜发展其刚起步的核武能力，"美国国会研究服务处在去年一份报告中表示。



路透上周引述美国官员谈话的报导表示，特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。



对于中国在压制朝鲜方面愿意做到何种程度，美国官员表示怀疑，尽管中国对朝鲜的飞弹试射与核试的越来越感到失望和不满。



北京当局长期担心万一朝鲜经济崩盘，难民可能涌入中国，使得自己也要处理朝鲜半岛的乱局。



**秘密行动**



美国曾在以色列的帮助下，通过名为震网(超级工厂)(Stuxnet)的电脑病毒摧毁了数千台用于浓缩铀的离心机，从而暂时挫败了伊朗的核计划。



据路透2015年报导，2009-2010年美国也曾尝试利用一种震网病毒攻击朝鲜的核武器计划，但未能成功。



对此，美国一位前高级情报官员称，当时的行动因朝鲜通信系统的绝对保密和极度隔离而受挫。



美国官员一直说美国对于朝鲜政府内部工作的情报非常有限，也归因于朝鲜通信系统的这种严格保密的情况。



另一种半隐秘的办法是，美国利用电子战或网络攻击，废掉朝鲜正在发射或刚刚发射不久的导弹。



而朝鲜导弹试验失败率如此之高，也引发外界猜测，美国是不是已经在这么做了。纽约时报上个月报导称，美国军方在努力研究导弹防御，将涉及破坏行动而非只是传统的反导弹拦截。



**外交**



特朗普政府从未公开表示，有意与朝鲜重启关于其核及导弹计划的外交谈判。



美朝已经七年没有官方谈判了。2012年2月，美国和朝鲜宣布达成协议，朝鲜暂停宁边铀浓缩工厂的作业，允许国际检查员核实作业暂停情况，并中止核及远程导弹试射。



作为交换，朝鲜将获得亟需的食品援助。



当年4月，朝鲜试图用三级火箭发射卫星，美方称这是违反了协议，因为该火箭可用于军事用途。



虽然平壤否认其违反了协议，但协议还是暂停了。



中国对美朝之间紧张关系保持警惕，周六呼吁展开谈判以促进朝鲜半岛无核化。



**军事力量**



特朗普可选择的军事行动包括，通过海上封锁实施制裁，利用巡航导弹对朝鲜的核武和导弹设施进行打击，甚至是发动一场更全面的行动来推翻其领导人金正恩。



尚不能确定朝鲜将会对哪怕是有限打击作何反应，但该国周五威胁称，如果美国选择进行攻击，其将"无情摧毁"美国。



美国的任何军事行动都会给其盟友韩国带来巨大风险。



"韩国有大约2,000万人口在朝鲜的炮火射程范围内，"前美国驻韩国大使Chris Hill周日在美国广播公司(ABC)的"This Week"节目中表示。他曾在小布什总统任内担任朝核问题会谈美方谈判代表。



美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)在同档节目中暗示，动用武力是最后的手段。



"现在是时候采用一切可能行动，军事选项除外，来尝试和平解决这个问题了，"他说。