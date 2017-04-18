全球首创透明咖啡 喝完不怕牙齿黄

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，爱喝咖啡的人总担心牙齿变黄，或是不小心洒出弄脏衣物。现在有人研发了一款透明咖啡，标榜无任何化学添加物，让人们在享受咖啡美味的同时，也能保有洁白的牙齿。

中央社引述伦敦《标准晚报》（Evening Standard）报道，这款全球首创透明咖啡来自CLR CFF公司，创办人亚当（Adam）与大卫•纳吉（David Nagy）是来自斯洛伐克的一对兄弟，他们在伦敦生活时研发了这独特的咖啡。



大卫•奈吉（David Nagy）说自己是个重度咖啡饮用者，但市面上没有一款咖啡可以解决牙齿变黄的问题，他于是决定自己动手研发。他们拒绝透露如何使咖啡脱色，仅说花了三个月的时间试验配方。



CLR CFF网站上标榜产品成份仅有水、阿拉比卡（Arabica）咖啡豆以及咖啡因，没有防腐剂、人工香料、甜味剂等化学添加物，而且一瓶200毫升的咖啡，只有4卡路里的热量。



这款透明咖啡在Instagram引起高度讨论，不仅外型美观，还有网友表示咖啡具有独特的香气难以抗拒。透明咖啡目前只在少数地区销售，但可通过网络订购。



【编辑：金桥】