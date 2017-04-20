以色列有意在我国成立合资基金

哈通社阿斯塔纳 -- 据农业部消息，4月19日，政府第一副总理阿斯哈尔•马明在阿斯塔纳同以色列LR 集团负责人举行会谈。

LR 集团负责人提议在哈成立合资基金。据他们介绍，该基金不仅会是一家金融机构，同时还将是负责实施合作项目、吸引外来投资、引入和出口高新科技的大型科技中心。



马明表示，成立合资基金是对双方都有利的项目。



马明责成哈萨克农业国有控股公司同以色列企业实施项目第一阶段。两家企业代表将对项目成本进行估算，并签署相关协议。



上周，政府副总理兼农业部部长米尔扎赫梅托夫对以色列进行了工作访问。期间他同近60家以色列企业代表举行会谈，并签署一系列合作协议。随后，以色列大型企业代表便回访我国，表示有意对哈进行投资。



LR集团成立于1985年，是以色列最大的农业集团。在世界范围内开发、运营和管理大中型项目，主要生产蔬菜、植物油、鸡肉、火鸡肉、鸡蛋等。除农业领域外，集团还经营许多其他项目，其中包括电信业、专业培训和教育业、房地产和建筑业、科技和飞机制造业等。LR集团在以色列有100名员工，而在其他国家和地区也有近3000名员工。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】