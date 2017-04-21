北朝鲜重要节日在即 各方加强戒备

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，下个星期二，即4月25日，是北朝鲜人民军建立85周年纪念日。通常在这样的纪念日，平壤当局会进行导弹试射或核试验。

路透社报道说，星期五朝鲜半岛南北双方都加强了警戒；美国有关官员则说，中国的轰炸机的活动水平不同寻常，显示北京可能提高了警戒水平；而俄罗斯新闻社则报道说，克里姆林宫发言人拒绝评论有关俄罗斯向北朝鲜边境调遣装备和军队的报道。



早些时候，美国有线电视新闻网CNN报道说，美国国防部一位高级官员告诉CNN，中国空军用于地面攻击、能发射巡航导弹的轰炸机星期三处于"高度戒备"状态，美国认为这是中国军方准备应对北朝鲜可能出现不测情况。



韩国和美国眼下在继续进行年度联合军事演习。平壤一直声称，这种演习是发动入侵的前奏。



路透社报道说，川普总统星期四赞扬中国采取措施约束"北朝鲜的威胁"；早些时候，北朝鲜官方媒体警告美国北朝鲜会发动"超级强大的先发制人的打击"；美国国防部长马蒂斯星期五表示，北朝鲜的论调是挑衅性的，但他已经学会了不把这种挑衅当真。



与此同时，路透社报道说，在有人问到中国空军的问题时，中国外交部发言人陆慷表示应当去询问中国国防部。但中国国防部目前没有做出公开评论。







截至北京时间4月21日晚上8点，中国外交部网站还没有发表当日的例行记者会记录。



在美国调遣航空母舰打击群前往朝鲜半岛附近威慑平壤挑衅之际，中国一再重申主张和平解决朝鲜半岛问题，并表示强烈反对武力解决问题。



以美国海军核动力航空母舰卡尔•文森号为首的一个打击群将在下个星期二左右抵达朝鲜半岛附近水域。