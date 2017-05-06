阿拉木图州发现一批百年前古籍

哈通社塔勒德库尔干 - 阿拉木图州山区发现一批距今100-120年前出版的古籍。

这批古籍共有7本，于5月1日在阿拉木图州阿拉阔勒县境内山区中被发现。



发现这批古籍的是当地学校的学生，当时他们正在那一区域组织春游。







据发现这批古籍的学生透露，他们当时正在山岩中采集野葱，意外的发现了被藏在岩石当中的书籍。



"书籍封面上的文字看起来像是阿拉伯式的字母，所以当时我们以为是《古兰经》之类的经书。在告知了教师后，我们将这些书籍从藏匿处挖了出来，并送到了乡里。"一名学生说。







根据文物部门人员的初步检测，可确定2本古籍的出版时间：1本出版于1898年，出版社是位于圣彼得堡的"帝国"出版社；另一本出版于1902年，由位于喀山的卡里莫夫出版社出版。



当地神学机构神职人员也参与了检测工作，并辨认出其中3本书籍的名称：《天堂的钥匙》、《教法之路》和《唤醒沉睡的人》。



虽然经历了1个多世纪的风雨，但这些书籍中的文字依然清晰可见。







检测人员估计，这批神学书籍，很有可能是在"红色浩劫"时代，被当地的神职人员藏匿在山区当中的。



目前这批文物暂时安置在当地中央清真寺当中，并计划于近期送往更高一级文物机构妥善保管。











【编译：木合塔尔·木拉提】