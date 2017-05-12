美国前国务卿：美俄可就朝叙问题进行合作

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，美国前国务卿赖斯认为，美国和俄罗斯可以就朝鲜和叙利亚问题进行合作。

赖斯曾在小布什的两届政府中工作，分别担任总统国家安全顾问和国务卿。



据俄罗斯卫星通讯社报道，赖斯11日在华盛顿布鲁金斯学会演讲时表示，俄罗斯奉行极具侵略性的外交政策，并且很难找到莫斯科与华盛顿合作的契合领域。她指出，俄罗斯是一个务必与其找到合作领域的国家。她认为，美俄存在两个合作领域，那就是朝鲜和叙利亚。



赖斯说："如果朝鲜的导弹可以打到阿拉斯加，那么也可以打到符拉迪沃斯托克。因此，就朝鲜问题寻求合作办法如何？我想，俄罗斯可能对此有兴趣。"



谈到叙利亚时，赖斯强调，由于前任政府的不作为，美国没有俄罗斯的地面上优势。她补充说："我认为特朗普打击叙利亚在多重意义上是件好事，其中一个原因是，这向莫斯科传达了我们仍然置身事内的信号。"



赖斯也质疑，伊朗和俄罗斯就叙总统阿萨德的命运是否立场一致。她认为："伊朗需要阿萨德。我想，俄罗斯只是希望自己的利益得到维护。"



俄罗斯和西方国家的关系因克里米亚和乌克兰局势恶化。2014年7月底，欧盟与美国从对俄罗斯个人和公司采取定点制裁，扩大至对俄罗斯多个经济部门整体作出制裁。



作为回应，俄罗斯禁止从美国、欧盟各国、加拿大、澳大利亚和挪威这些实施制裁的国家进口食品。美国前总统奥巴马已将制裁延长一年，而欧盟领导人则商定将经济制裁延长至2017年中期。



莫斯科曾多次表示，将西方制裁与明斯克协议的落实相关联是荒谬之举，因为俄罗斯并不是冲突的参与方，也不是乌克兰调解协议的签署方。



【编辑：昂哈尔】