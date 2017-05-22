安理会将紧急开会回应朝鲜最新导弹试验

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，联合国安理会计划星期二召开紧急会议，回应朝鲜最新的弹道导弹试验。

乌拉圭驻联合国代表团说，会议是由美国，韩国和日本要求举行的。



首尔军方表示，朝鲜导弹周日下午从南平宁省发射，飞行大约500公里，然后落入日本海。这是平壤本星期的第二次导弹试验和今年的第十次导弹试射。



韩国联合参谋本部的声明说："我们军队正密切监视北韩军队进一步挑衅的迹象，我们正在保持全面的军事准备。"



针对朝鲜过去的测试，美国总统唐纳德·川普（Donald Trump）向朝鲜半岛的水域派出海军打击群，警告朝鲜共产党政权终止其核武器发展计划。



美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）反驳了那种认为美国对朝鲜的压力不起作用的想法。



蒂勒森对福克斯新闻说："我们处于对朝鲜施加经济和外交压力的早期阶段"， "希望他们能够得到这样一个信息，那就是，继续进行核武器计划，不是通往安全和繁荣之路，正在进行的测试令人失望，令人不安，我们要求他们停止" 。



美国太平洋司令部发言人大卫·贝纳姆（David Benham）表示，美国将"继续密切关注朝鲜的行动"，"坚守我们对大韩民国和日本这些盟国的安全方面的坚定承诺"。



韩国总统文在寅在总统府青瓦台举行国家安全委员会会议，讨论朝鲜导弹发射问题。日本首相安倍晋三称这次最新测试为"对世界的挑战"。



北韩自去年年初以来，以前所未有的速度进行了各种导弹试验。



一个星期前，平壤在一个不寻常的高空弹道上发射了一枚导弹，这显示它可能是一种新的两级液体燃料火箭推动的，能够飞行4500公里。



朝鲜当时表示，在领袖金正恩领导监督下，已经成功地试验了新研制的中远程导弹，旨在核查其携带"大型重型核弹头"的能力。



朝鲜官方通讯社朝中社援引金正恩的话，指责美国对于无核国家咄咄逼人，还警告华盛顿不要误判朝鲜导弹可以打到美国大陆这一现实。



白宫声明说，这个测试应该等同于"呼吁所有国家对朝鲜实施更强有力的制裁"。



【编辑：昂哈尔】