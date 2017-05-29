农业部副部长将率团出席第十四届东博会

哈通社阿斯塔纳 -- 据东博会秘书处消息，9月12日至15日，第十四届中国-东盟博览会（简称：东博会）将在中国广西南宁举行。哈萨克斯坦农业部副部长伊萨耶娃将率团出席活动，并在开幕仪式上致辞。

东博会期间，我国计划举办国家推介会、开馆仪式及一系列经贸交流专场活动，向其他国家重点推介农业、贸易、投资、文化、旅游、教育等领域潜力。



近些年来，哈萨克斯坦与中国围绕共建"一带一路"积极合作，商机巨大。截至2016年，共有3000多家中国企业入驻我国。



近日在中国举行的 "一带一路"国际合作高峰论坛上，我国代表团确认以特邀合作伙伴身份出席东博会。这将推动哈中继续加深在"一带一路"各领域的交流合作，让更多成果惠及两国人民。



值得一提的是，哈萨克斯坦是继澳大利亚、韩国、斯里兰卡之后，首个以特邀合作伙伴身份参加东博会的丝绸之路经济带国家。



第14届东博会将围绕"共建21世纪海上丝绸之路，旅游助推区域经济一体化"主题，通过商品贸易、投资合作、服务贸易、先进技术、"魅力之城"等内容，以国际产能合作为重点，进一步服务"一带一路"建设。



【编辑：昂哈尔】