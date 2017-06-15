欧洲电影节在阿斯塔纳拉开帷幕

哈通社阿斯塔纳 -- 据欧盟驻哈萨克斯坦代表处消息，6月14日至16日，在欧洲日之际，欧洲电影节活动在阿斯塔纳举行。

本届电影节汇集了欧盟成员国最佳电影作品。捷克、奥地利、瑞典、爱沙尼亚、西班牙、斯洛文尼亚、德国、法国、荷兰、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克和拉脱维亚等国家共展出13部电影。其中包括获得国际奖项的各种流派电影作品。例如，1987年获得奥斯卡最佳外语片奖提名的捷克电影《我的甜蜜家园》、获欧洲电影学院"戈雅"奖的西班牙电影《小岛惊魂》、获制片人工会奖的罗马尼亚电影《无头的雄鸡》等。



6月14日，电影开幕式期间，主办方向观众放映了由芬兰、爱沙尼亚和德国合作拍摄的电影《剑客》。2015年，这部电影获得了金球最佳外语片奖提名，并于2016年获得芬兰"尤西"最佳电影奖。



欧盟驻哈萨克斯坦代表团大使特拉里安•赫利斯捷、芬兰驻哈萨克斯坦大使伊尔卡•莱塞伊尼、爱沙尼亚驻哈临时代办彼得•米勒出席开幕式。



赫利斯捷表示，一年一度的欧洲电影节充分体现了欧盟"在多样性中统一"的口号。电影节将放映不同流派的电影。所有的电影都极为有趣，其内容中包含了人生重大问题。欧洲电影以其温馨又感人、令人印象深刻的故事情节和故事紧迫性而与众不同。



赫利斯捷说，随着欧洲电影节逐渐成为优良传统，本届电影节必将让游客深刻体验到欧洲世界。



6月16日即电影节落幕之际，主办方将放映由哈萨克斯坦导演凯瑟琳•苏沃洛娃执导的电影《明日之海》，并安排导演同观众举行见面会。纪录片《明日之海》讲述了咸海岸边的居民生活。这部电影获得了。电影首映礼于2016年8月在瑞士洛迦诺电影节举行。



【编译：昂哈尔】