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    阿斯塔纳世博园区开设"硅谷宣传角"

    13:46, 22 六月 2017
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/6月22日 -- 6月22日，信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫在阿斯塔纳世博会园区开设"硅谷宣传角"。


    在政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫的指示下，ZERDE国家信息通讯控股集团同思科、SAP、甲骨文、万事达卡公司签署了关于开设"硅谷宣传角"的合作协议。

    在"硅谷宣传角"开采仪式上，阿巴耶夫说，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫对美国进行访问后，决定在哈萨克斯坦开设"硅谷宣传角"。这将为推动国家经济数字化进程起到重要作用。纳扎尔巴耶夫总统此前也曾签署通过"数字哈萨克斯坦"国家计划。在该计划框架下，"硅谷宣传角"今日正式成立。


    ZERDE国家信息通讯控股集团主席艾塞勒•吉耶恩巴耶娃表示，"硅谷宣传角"将成为研究高新技术、推动哈萨克斯坦经济数字化和技术改革的重要平台。通过吸引全球最佳企业前来介绍自己的初创项目，该平台将向国民展示哈萨克斯坦经济数字化过程。

    "硅谷宣传角"旨在推动经济数字化、介绍其他国家在经济各领域所积累的丰富经验。2017世博会结束后，"硅谷宣传角"也将继续介绍各类国际初创项目。


    据悉，2017年4月，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫对美国进行工作访问，并同国际创新领先企业代表举行会谈，商讨经济合作事宜。访美期间，萨金塔耶夫还签署了关于在硅谷成立哈萨克斯坦代表处的合作协议。

    【编译：昂哈尔】

    标签:
    新闻和社会发展部 阿斯塔纳世博会 经济 科技 黄金储备
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