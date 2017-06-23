纳扎尔巴耶夫总统介绍全球媒体新目标

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 --6月23日，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃在第十四届欧亚媒体论坛开幕式上宣读纳扎尔巴耶夫总统的贺辞。

在贺词中，纳扎尔巴耶夫说道，在15年时间里，欧亚媒体论坛已成为讨论媒体社会和全球中啊大问题的重要平台，其名望也随之不断提升。



"在全球经历戏剧性变化的关键时刻，欧亚媒体论坛的举办具有重要意义。只有尊重他人意见的开放型对话才有能力解决上百万人关心的重大问题。媒体应成为这一进程的领跑者，为人民和国家团结共处作出贡献。如今已是时候形成新的信息环境，我们将为神话伙伴关系、促进经验交流作出不懈努力。"总统说。



纳扎尔巴耶夫说："为即将迎来的社会和技术改革作好准备，本届论坛讨论议题中加入了技术改革中的‘绿色'经济问题。这一议题于阿斯塔纳世博会主题相互吻合。"





据此前报道，在2017世博会框架下，第十四届欧亚媒体论坛于6月23日在阿斯塔纳拉开帷幕。



论坛将主要讨论"新世界规章：树立高墙或大桥？"、"‘未来能源'：绿色经济能力"、"亚洲‘经济奇迹'之谜"、"叙利亚问题：战争之火是否会熄灭？"、"数字化革命"等议题。



【编译：昂哈尔】