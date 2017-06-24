纳扎尔巴耶夫总统为优秀警员授勋

哈通社/阿斯塔纳/6月24日 - 据总统府新闻局消息，在哈萨克斯坦内务部成立25周年及全国警员日之际，纳扎尔巴耶夫总统23日向内务部全体成员致以祝贺，并在总统府接见和表彰了一批优秀警务人员。

纳扎尔巴耶夫总统强调，内务部在25年前的正式成立，是我国独立历史上具有重要意义的事件之一。



"内务部门的组建与哈萨克斯坦的历史进程始终密切相关。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调，在25年的发展历程当中，我国警务人员为保卫公民的生命财产安全和合法的权利，同各类违法行为进行了不间断的斗争，展现出了非凡的勇气与责任感，做出了巨大的牺牲和贡献，涌现出了一批可歌可泣的英雄人物。



"在内务部的努力下，我国社会治安环境自独立以来取得了巨大的改善。2016年全国犯罪率同比下降15%，重罪行为及极度严重罪行的破案率提升至72%。城乡居民安全指数实现了显著地提高。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统同时指出，随着国际大环境的变化，内务部门维护国内良好治安的责任今后将更加艰巨。



总统还表示，政府今年起将提高警务人员的薪资水平。



总统随后主持了表彰仪式，为一批优秀警员授予勋章和奖章。





【编译：木合塔尔·木拉提】