迪玛希演唱会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 在2017世博会框架下，哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮专场演唱会27日晚在阿斯塔纳竞技场举行。

文体部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒致辞，祝迪玛希一切顺利。演唱会以迪玛希演唱的《我的哈萨克斯坦》和《你好》拉开帷幕。

迪玛希说道："大家好，今天我实现了自己的梦想。我一直梦想着与来自世界各地的听众和歌迷一同举行一场演唱会。如今，在你们的支持下，我实现了这一愿望。感谢各位的支持，欢迎大家！"



活动期间，迪玛希还用哈萨克文、英文、中文、法文等4种语言演唱了多首歌曲。其中包括《Daididau》、《SOS d'un terrien en détress》、《All by myself》。



值得一提的是，迪玛希在唱歌的同时，台上也随着迪玛希演唱的歌曲展现出不同的特效，台下观众无一不感到震撼。



坐在观众席上的国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫也对迪玛希的歌声连声称赞。



据悉，来自中国和俄罗斯的众多歌迷前来观看这场演唱会。此外，哈萨克斯坦歌剧演员玛依拉•穆哈麦特克兹、中国著名歌手林志炫、2012欧洲歌唱大赛获胜者罗琳(瑞典)、英国歌手索菲•阿丽斯•别克斯托尔、俄罗斯歌手克里斯汀娜•沃尔巴凯特。



【编译：昂哈尔】





















































