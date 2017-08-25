国产马奶产品或将出口至日本和韩国

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 -- "农业投资论坛-2017"25日在阿斯塔纳召开。政府副总理兼农业部部长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫出席论坛并发表讲话。

穆尔扎赫梅托夫表示，目前我国同中国企业就出口粮食、油籽作物、植物油签署了合作协议。此外，我们正在同阿联酋和伊朗出口扁豆，以及同俄罗斯、以色列、香港等国家和地区出口向日葵种子、硬粒小麦、面粉、鹰嘴豆、豌豆、羊肉等农产品问题进行协商。我国还计划向中国市场出口牛肉、牛奶、家禽和肉用马匹等。



据他介绍，农业部与外交部目前同以色列、科威特等国家出口养禽，向马来西亚、日本、韩国以及其他欧盟国家出口马奶产品问题展开的谈判进入最后阶段。



穆尔扎赫梅托夫说："众所周知，哈萨克斯坦在国家管理和吸引投资商领域取得了卓越有效的成就。目前，我国投资环境在独联体国家当中位列榜首。投资哈萨克斯坦就可以有机会进入中国、俄罗斯、欧亚经济联盟国家市场。我们正在积极展开加大出口领域工作，并建立了大型出口渠道和农工综合体。"



据悉，共有来自18个国家的200多名国外大型投资基金会、金融机构代表和国内外农企代表出席了论坛。



【编译：冰山 编辑：小穆】