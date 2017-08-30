哈通社/阿斯塔纳/8月30日 -- 韩国一项调查显示，朝鲜平均每七人就有一人拥有手机，但朝鲜官方禁止手机上网及数据传输，手机主要作为消遣娱乐用具。

据韩联社报道，韩国开发研究院（KDI）30日发行的《朝鲜经济回顾》报告显示，朝鲜的手机入网用户由2008年的1694户增至今年1月的377.342万户，平均每七名朝鲜人中就有一人拥有手机。

据报道，朝鲜官方禁止手机上网及数据传输，手机主要用于拍照、录像、听音乐、玩游戏，更多的是一种消遣娱乐的手段。同时，官方引进新的信息审查技术加强对手机使用的管制，导致朝鲜民众通过手机享受韩国文化变得更难。



报告刊登了分析朝鲜休闲生活和教育动向的论文，其中针对弃朝投韩者的深度面访结果显示，金正恩上台后，朝鲜经济不断市场化，形成基于财富多寡的阶层秩序，取代基于政治成分的身份等级。各阶层各地区在消费生活、信息环境等方面的差距拉大，上流社会休闲需要和消费方式日趋多样化。

论文指出，朝鲜中小学所有年级都开设以金日成、金正淑、金正日、金正恩命名的四门课程，个人崇拜灌输和御用独裁教育没有改观。但朝鲜的科技和英语教育出现与国际接轨的趋势，英语是小学四年级到初中阶段的必修课，高中阶段英语课时甚至多于国语（朝鲜语）课时。为增强军事力量，金正恩体制重视科技教育，初中和高中阶段每周的科技课时比韩国分别多出一到两个小时和二到五个小时。