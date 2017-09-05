美国驻联合国大使称朝鲜有明显战争意图

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 - 联合国安理会4日就朝鲜进行核试验举行紧急会议。

会上，美国常驻联合国代表尼基∙黑利表示，朝鲜一系列核活动和其他无视国际法的行为，均表明该国存在战争意图。



黑利说："金正恩滥用导弹并发出核威胁，这显示他在乞求战争。"



黑利表示，美国并不希望发生战争，但美国耐心有限。



"战争从来不是美国所希望的；我们现在不希望战争，但是我国的耐心不是无限度的；我们将捍卫我们的盟国和我们的领土。""她说。



黑利同时强调，朝鲜的行为很难被界定为"出于防御目的"。



朝鲜中央电视台称，最高领导人金正恩下令了进行了3日的核试验，并"完全成功"地测试了一枚比原子弹更为猛烈的核武器--"洲际弹道火箭可装载的氢弹"。



朝鲜在去年已进行了两次核试验，3日所进行的实验是自2006年以来所进行的第六次实验。



安理会4日所召开的会议是它在一个星期内就朝鲜问题举行的第二次紧急会议。8月29日，安理会曾就朝鲜当天穿越日本领空向关岛方向发射一枚弹道导弹的行动召开一次紧急会议。



4日的紧急会议由美国、日本和法国提议召开。美国、中国、法国、英国和俄罗斯五个常任理事国的代表以及日本等安理会非常任理事国代表以及非安理会成员国韩国的代表在会议上发言，就朝鲜违反安理会决议进行核试验并一再发射弹道的行为表达了严重关切并阐述了各自相应立场。



【编译：木合塔尔·木拉提】