哈中携手开拓国际陆海联运

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 -- "我们不仅要在中国和哈萨克斯坦之间，更要在欧洲与亚洲之间构建起现代化交通体系。"日前，在首届中国－哈萨克斯坦地方合作论坛上，哈萨克斯坦投资发展部副部长哈伊洛夫如此陈述中哈交通物流合作的蓝图。

这一论坛是第十四届中国-东盟博览会的重要活动。本届中国-东盟博览会上，哈萨克斯坦作为首个丝绸之路经济带沿线国家出任特邀合作伙伴，与21世纪海上丝绸之路沿线的东盟国家相会广西。

记者了解到，作为"一带一路"建设中的重要枢纽，哈萨克斯坦正和中国在现有合作基础上不断完善交通基础设施建设，积极开辟国际陆海联运新通道，让"一带一路"沿线各地更紧密地连接起来。

近年来，中哈两国签署了一系列毗邻地区合作规划纲要和合作协议，"一带一路"倡议和哈"光明之路"新经济政策战略也实现较好对接，促进了两国在跨境运输、产能合作等方面取得丰硕成果。

中国商务部副部长钱克明说，今年6月启动中哈亚欧跨境货运班列，目前超过80%的中欧班列过境哈萨克斯坦。哈萨克斯坦的大豆、蜂蜜、冷冻羊肉在短时间内实现对华准入，哈萨克斯坦正成为亚欧大陆关键运输枢纽。

哈萨克斯坦方面有关负责人表示，中哈连云港物流合作基地和"霍尔果斯－东大门"经济特区无水港已串联起了一条新亚欧陆海联运通道。据介绍，近两年来中哈连云港物流合作基地集装箱处理能力超过50万个，初步实现东亚、东南亚和中国港口货物的集散，而今年上半年的货物处理量已经超过去年全年。

"中哈两国提供的世界级集装箱服务具有强大竞争力，这体现在集装箱运量的稳定增长上。"哈伊洛夫说，5年时间中欧集装箱过境量增长27倍，而这只是第一步，两国在集装箱等货运方面仍有很大潜力可挖。

新的国际联运通道已在陆续开辟。今年8月底，中国广西、重庆、贵州、甘肃四省区签署了关于共建中新互联互通示范项目南向通道的合作框架协议。这一通道旨在打造一条从中国西北经重庆到广西北部湾港、再出海至新加坡的国际海铁联运通道。

广西壮族自治区副主席丁向群介绍，相比此前的东向出海通道，这条南向通道是中国西部距离最短、用时最少的出海通道，将为哈萨克斯坦提供东向海运的新方向、新出口，也将使得中国西南与西北、东南亚与中西亚实现更便捷衔接。

哈伊洛夫介绍，哈萨克斯坦也将在完善现有通道基础设施的基础上，进一步畅通中国至高加索和波斯湾地区的班列，开拓跨里海国际多式联运通道等，并出台系列优惠政策，吸引欧洲与亚洲的货源，打造国际化的交通体系。

一些受访人士认为，在畅通通道的基础上，建设好既有的中哈连云港物流合作基地、中哈边境霍尔果斯国际边境合作中心，以及南向通道上的重庆西部物流园、中越东兴-芒街和凭祥-同登跨境经济合作区等沿线贸易、物流重要节点和基地，促进口岸通关便利化，将加快实现人员、货物高效集散与加工，推动"一带一路"产能合作。



【来源：中国《经济参考报》 编辑：木合塔尔·木拉提】