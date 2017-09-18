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    迪玛希同恩师合力制作首张个人专辑

    11:35, 18 9月 2017
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/9月18日 - 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达伊别尔艮正在制作其首张个人专辑。

    据歌手个人INS账号发布的消息显示，迪玛希的首张专辑制作工作，得到了歌手的授业恩师、哈萨克斯坦著名音乐人吾勒克潘•卓勒达索夫的协助。

    "我正在和哈萨克斯坦最棒的作曲家吾勒克潘•卓勒达索夫一起制作我的首张个人专辑。"迪玛希在INS上这样写道。

    据悉，迪玛希目前在阿拉木图。

    Hi, my dears! How are you?))) We work with the best composer of Kazakhstan on my first album which will be dedicated to you. Менің ең алғашкы альбомыма күні-түні талмай еңбек етіп көмектесіп жүрген Қазақстанның ең үздік композиторы @lukpan_zholdasov ага, Айған апа @aigan_zholdasova Фаридок, Болат, Думан @sailaubaev.d , Шаттық және жалпы @lukpan_zholdasov_studio ұжымынындағы ағаларыма көп рахмет!!! #DQ #DIMASH

    Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-09-15，4:12 PDT

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    娱乐 迪玛希 黄金储备
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