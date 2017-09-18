“肯泰-乌勒套：历史文化复兴”历史考察圆满结束

哈通社/乌勒套/9月18日 -- 国际突厥学院(TWESCO)支持下，由哈萨克斯坦和外国科研、记者团队组成的"肯泰-乌勒套：历史文化复兴"历史考察队圆满结束长达1000多公里的考察任务，并于17日抵达乌勒套。

本次考察队主要目标为，通过国内外媒体向世界展示突厥世界的文化与精神。



考察队由来自土耳其、蒙古国、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯以及俄罗斯联盟共和国巴什科尔托斯坦、鞑靼斯坦等国家组成的科研、记者团队组成。其中包括，俄罗斯最高委员会副主席穆拉德•扎尔戈伊舍夫、蒙古国家历史博物馆副馆长詹姆萨然扎夫•巴依尔萨汗、吉尔吉斯斯坦玛纳斯大学突厥历史家努尔丁•乌塞耶夫、阿塞拜疆国家学院科学研究员阿扎德•泽伊纳洛夫、"NTV"电视台领导佐尔鲁•库尔沙特以及"探索频道阿塞拜疆"主编阿依达•艾娃佐娃等。



据了解，本次考察对肯泰到乌勒套之间的地形、地磁进行了研究。考察队抵达当天，还参观了"乌勒套"历史文化古迹博物馆。





值得一提的是，在肯泰地区共找到24处历史遗迹。



国际突厥学院对突厥历史做了大量研究和宣传工作。目前，该组织计划于金帐汗国750周年之际对撒马尔罕、萨莱古城、萨热艾-别热克耶以及布拉哈尔、高加索地区、布达佩斯、匈牙利等地区进行考察。这将使突厥人民更加紧密，并打开新的历史篇章。













【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】