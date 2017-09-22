美国国务卿高度评价哈萨克斯坦的弃核选择

哈通社/阿斯塔纳/9月22日 - 联合国安理会21日召开有关防大规模杀伤性武器扩散和遏制此类武器运输渠道会议。

会议是在美国的提议下召开的。

据外交部消息称，在此次会议上，各方就安理会关于防止大规模杀伤性武器扩散相关决议的落实保障等问题进行了讨论。



美国国务卿雷克斯•提勒森在发言中，高度评价了哈萨克斯坦在防止大规模杀伤性武器扩散方面做出的突出贡献。



他强调，自愿放弃核武器的哈萨克斯坦，促进了中亚地区的长久和平稳定，确保了原苏联核武器技术和其他各类大规模杀伤性武器不流入怀有恶意的人手中。



提勒森还表示，核武器对国与国之间的外交常常带来负面影响，并存在严重的扩散隐患。





美国国务卿还指出，哈萨克斯坦的弃核选择，为哈国本身营造了良好的国际形象和外交优势。



"哈萨克斯坦同拥有核武器的邻国--俄罗斯与中国始终保持着良好的关系，并与他们实现了稳定的经贸合作。2017年阿斯塔纳世博会的成功举行，也令全球看到了哈萨克斯坦在未来能源和创新及经济发展中的潜力和优势。" 提勒森说。



他表示，哈萨克斯坦的弃核选择为哈国带来的只有利益。



美国国务卿还谈及他同纳扎尔巴耶夫总统就这一问题所进行的讨论，并称，纳扎尔巴耶夫总统告诉他，不会对弃核感到后悔，因为这一选择是为了哈萨克斯坦的未来。



参会的哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫在发言中，对美国国务卿的高度评价表示感谢，并向与会者们介绍了纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦低浓缩铀银行启动仪式上所提出的各项倡议。此外，外长还就哈萨克斯坦在无核化和防止大规模杀伤性武器扩散方面的立场进行了阐述。



【编译：木合塔尔·木拉提】