俄罗斯执行联合国对朝制裁 欧盟全面禁止对朝投资

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 -- 据新华社报道，俄罗斯法律信息网站16日发布公告说，俄总统普京已于14日签署命令，俄罗斯执行联合国安理会于2016年11月30日通过的第2321号决议。俄将在涉朝金融交易和朝鲜货物出口等方面对朝实施制裁，以回应朝鲜近期开展的核导试验。

据国际文传电讯社16日报道，遵照普京的命令和联合国安理会的上述决议，对于参与朝鲜核武器和导弹计划的11名朝鲜自然人和10名法人，规定其在俄境内拥有的资金和资产不得用于金融交易；禁止俄方向上述自然人及法人提供资金及资产。



欧盟16日决定全面禁止对朝鲜投资以及对朝出售成品油和原油，并将向朝鲜的个人汇款限制从1.5万欧元削减至5000欧元。

欧盟外长理事会当天在卢森堡召开会议，通过上述最新对朝制裁措施，措施立即生效。欧盟外长理事会发表声明称，这些制裁是对联合国对朝制裁的补充和强化，旨在增加对朝压力，推动其"遵守义务"。

此前，欧盟对朝鲜的投资禁令仅限于与核武器和常规武器相关的行业。



联合国安理会于2016年11月一致通过涉及朝鲜的第2321号决议，谴责朝鲜同年9月9日进行核试验，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜实施新制裁措施。该决议还对朝鲜煤炭出口予以限制，禁止朝鲜出口铜、镍、银、锌，并对朝鲜外交使团的活动予以一定限制。