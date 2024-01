中国小学生在课堂上欣赏由迪玛希演奏的哈萨克民乐

Кішкентай құлыншақтар, менің Астана аренадағы "Бастау" концертімде ойнаған "Адай" күйін тыңдап отыр екен. Пекиндегі орта мектептен көрініс). Қол соққан кішкентай саусақтарыннан айналдым))) Бақытты болыңдар. Музыкада - тіл жоқ!!! __________________________ #DQ #DIMASH #DEARS __________________________ Маленькие детишки слушают кюй «Адай», который я исполнил на моём сольном концерте «Бастау».Видео было снято в средней школе г.Пекин). Будьте счастливы!) Язык музыки понятен всем!!! __________________________ Little kids listen to the kyu "Aday", which I performed at my solo concert "Bastau." The video was shot in the secondary school in Beijing.) Be happy!) The language of music is clear to all !!! __________________________ 小孩們聽我在我的個人音樂會“Bastau”演出的提示“Aday”,錄像帶在北京的中學拍攝。)快樂!) 所有音樂的語言都很清楚!

