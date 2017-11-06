迪玛希公布小学时光照片 感谢父母和老师

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 哈萨克斯坦当红歌星迪玛希·库达伊別尔艮5日在社交平台上公布了他小学一年级照片。

"哈萨克斯坦、阿克托市、第32中学、小学一年级。还以为得2、3、4分成绩的小孩是'坏学生'。为喜欢的女生跟男生打架的年纪。感谢让我度过美好儿童时光的父母、学校和老师们！怀旧之情...。"迪玛希在Instagram个人账号上写道。

值得一提的是，哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊別尔艮今年在中国参加湖南卫视《歌手2017》节目，并获得第二名。迪玛希的精彩表演，使他成为了一名国际知名歌手，还得到了多个音乐奖项。

Қазақстан, Ақтөбе қаласы, 32 - мектеп - гимназиясы, 1-сынып. 2,3,4 деген баға алатын балалар, жаман балалар, деп ойлайтын кезім.😂😂😂 Мектепте ұнатып қалган қыз үшін ұлдармен төбелесетін кез ғой! 😂😂😂Бақытты балалық шағым үшін: ата-анама, мектебіме ұстаздарыма рахмет!!!! Ностальгия... #DQ #DIMASH #Dears _____________________________ Казаxстан, город Актобе, 32 - школа - гимназия, 1 - класс. Детей которые получают оценки 2,3,4 считал плоxими детьми 😂😂😂 В школе дерёшься с пацанами за девочку, которая понравилась! 😂😂😂 Спасибо за счастливое детство: родителям, школе, учителям!!! Ностальгия... #DQ #DIMASH #Dears _____________________________ Kazakhstan, the city of Aktobe, 32 - school - gymnasium, 1 - class. Then I thought that my dad has the highest growth in the world🤣 I thought that the children who get the marks 2,3,4 are bad 😂😂😂 At school, I fought with boys for a girl who I liked ! 😂😂😂 Thank you for happy childhood to parents, school, teachers !!! Nostalgia... #DQ #DIMASH #Dears _____________________________ 哈萨克斯坦，阿克纠宾市，32所学校，体育馆，1级。那么我认为我的爸爸是世界上增长最快的。 在学校，我和男孩们一起争取一个我喜欢的女孩！ 😂😂😂感谢您对父母，学校，老师的快乐童年！怀旧之情 #DQ #DIMASH #Dears Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-11-4，22:33 PDT

【翻译：冰山 编辑：小穆】