迪玛希公布小学时光照片 感谢父母和老师

Қазақстан, Ақтөбе қаласы, 32 - мектеп - гимназиясы, 1-сынып. 2,3,4 деген баға алатын балалар, жаман балалар, деп ойлайтын кезім.😂😂😂 Мектепте ұнатып қалган қыз үшін ұлдармен төбелесетін кез ғой! 😂😂😂Бақытты балалық шағым үшін: ата-анама, мектебіме ұстаздарыма рахмет!!!! Ностальгия... #DQ #DIMASH #Dears _____________________________ Казаxстан, город Актобе, 32 - школа - гимназия, 1 - класс. Детей которые получают оценки 2,3,4 считал плоxими детьми 😂😂😂 В школе дерёшься с пацанами за девочку, которая понравилась! 😂😂😂 Спасибо за счастливое детство: родителям, школе, учителям!!! Ностальгия... #DQ #DIMASH #Dears _____________________________ Kazakhstan, the city of Aktobe, 32 - school - gymnasium, 1 - class. Then I thought that my dad has the highest growth in the world🤣 I thought that the children who get the marks 2,3,4 are bad 😂😂😂 At school, I fought with boys for a girl who I liked ! 😂😂😂 Thank you for happy childhood to parents, school, teachers !!! Nostalgia... #DQ #DIMASH #Dears _____________________________ 哈萨克斯坦,阿克纠宾市,32所学校,体育馆,1级。那么我认为我的爸爸是世界上增长最快的。 在学校,我和男孩们一起争取一个我喜欢的女孩! 😂😂😂感谢您对父母,学校,老师的快乐童年!怀旧之情 #DQ #DIMASH #Dears

Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-11-4,22:33 PDT