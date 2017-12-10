联合国高官强调应通过政治手段缓和朝鲜半岛局势

哈通社/阿斯塔纳/12月10日 -- 联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼在结束对朝鲜的四天访问后强调在解决朝鲜半岛问题的过程中全面执行所有相关安理会决议的必要性。他同时表示，通过一种真诚对话的过程得以实现的外交解决方案是化解目前紧张局势的唯一出路。但抓紧时间是关键。

费尔特曼于12月5日至8日对朝鲜进行了访问。这是联合国官员6年来首次访问朝鲜。

他在9日通过秘书长发言人发表的谈话中表示，防止误判、保持渠道畅通以减少冲突风险至关重要。他强调在目前紧张局势升级的背景下，国际社会在致力于实现朝鲜半岛局势得到和平解决。



访朝期间，费尔特曼同朝鲜外务相李勇浩和副外务相朴明国举行了会晤。双方就朝鲜半岛局势交换了看法，并都认为目前的局势是当今世界最紧张和最危险的和平与安全问题。



费尔特曼同时还会晤了联合国在朝鲜的国家工作队和外交使团成员，并对联合国开展的项目地点进行了访问，其中包括一个儿童食品厂、结核预防研究所、乳腺癌研究所和儿童医院。在访问的过程中，他了解到联合国在实地所开展的挽救生命的工作以及在采购和筹资缺口方面存在的挑战。



由于朝鲜频繁的导弹发射和最近的核试验，尤其是最近发射的远程弹道导弹，激发了朝鲜半岛的紧张局势。



另据报道，联合国星期一宣布，秘书长古特雷斯将于12月13日至14日访问日本，这将是一月以来联合国主席首次访问日本。

按照计划，古特雷斯将会见日本首相安倍晋三，并将讨论包括朝鲜核问题在内的多项议题。



【编辑：木合塔尔·木拉提】