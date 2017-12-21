首趟经哈萨克斯坦至欧洲的集拼集运中欧班列开行

哈通社/乌鲁木齐/12月21日 -- 装载食品产品的中国成都-乌鲁木齐-蒂尔堡（荷兰）中欧班列20日下午驶离乌鲁木齐集结中心，前往目的地。

据了解，该趟班列从成都铁路集装箱中心站始发，共挂载46个大柜，其中5个柜是到新疆的内贸集装箱，其余41柜是外贸箱。班列在抵达乌鲁木齐后，把运至新疆的内贸箱换装成发往欧洲的外贸箱。该班列将通过霍尔果斯口岸进入哈萨克斯坦境内，经俄罗斯、波兰和欧洲其他国家，最终花费14天的时间抵达荷兰南部城市蒂尔堡。



据了解，年初至今，中国至欧洲国家中欧班列次数达667列。未来，这一数据有望提升至700多列。

乌鲁木齐国际陆港区发展促进办公室主任刘少华表示，因新的经哈萨克斯坦铁路运输陆港区的开通，中国商家开始选择在新疆建立生产企业。从乌鲁木齐始发的化学肥料经7天的运输时间抵达第40站阿斯塔纳。此外，位于阿拉木图的碳酸饮料生产企业所需塑料盖子从霍尔果斯口岸到阿拉木图共花费4天时间运抵。



据他介绍，中方计划进一步提升通过铁路运输线向哈萨克斯坦和其他国家出口货物总量。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】