联合国安理会通过强化对朝鲜制裁决议

哈通社/阿斯塔纳/12月23日 -- 据联合国新闻处消息，针对朝鲜2017年11月29日发射洲际弹道导弹的行为，联合国安理会12月22日一致通过由美国提出的第2397号决议，针对朝鲜的能源和进出口实施了更加强有力的制裁，并针对朝鲜的非法走私活动规定了新的海上措施。联合国秘书长古特雷斯随即发表声明，对安理会的团结表示欢迎。

安理会15个成员22日一致投票，通过了第2397号决议。该决议在今年9月通过的第2375号决议的基础上，对朝鲜实行了更加严厉的制裁。



在朝鲜于今年9月再次进行核试验之后，安理会曾通过第2375号决议，将朝鲜的精炼石油进口量限制在200万桶。新决议则将进一步朝鲜精炼石油产品的进口量限制在每年50万桶以内。新决议还将朝鲜的原油进口量限制在每年400万桶。



决议承诺，如果朝鲜再次进行核试验或发射洲际导弹，安理会将进一步减少对朝鲜的石油出口。从而向朝鲜发出了新的强烈的政治信号。



决议为打击朝鲜的海上走私行为和制裁逃税提供了更多的工具，包括要求各国扣押发现的非法走私物品，包括石油和煤炭等。



决议要求各国立即、最迟必须在两年内，将所有在国外赚取收入的朝鲜劳工驱逐出境。但朝鲜的叛逃者、难民、寻求庇护者和遣返后会面临迫害的贩运受害者不在此之列。



决议还禁止朝鲜出口所有其他类别的主要出口产品。以前的安理会决议禁止朝鲜出口占其出口收入90％左右的产品，如煤炭、纺织品、海鲜和铁。新决议禁止朝鲜出口的产品扩大到食品、农产品、矿产机械和电气设备。据信，这将使朝鲜的出口收入每年削减2亿美元以上。



决议同时禁止朝鲜进口重型机械、工业设备和运输工具。这些产品占朝鲜2016年进口额的近30％，价值近12亿美元。由于考虑到航空安全的原因，决议准许民用客机的备件进口。



决议还将与朝鲜核弹道导弹计划的融资和发展有关的16个人和1个实体添加到了现有的制裁名单中。



决议通过后，秘书长古特雷斯发表声明，欢迎安理会继续保持团结。他指出，这对实现朝鲜半岛无核化目标至关重要，并为和平实现这一目标创造了外交空间。