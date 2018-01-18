东哈州将设立按照中国食品检验标准对农产品进行检测的实验室

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 - 据东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫在17日召开的地方行政会议上透露，今年该州将在首府乌斯卡曼市设立一所以中国质检标准对农产品进行检验的实验室。

东哈州从2017年开始，向中国出口大宗农产品。根据两国之间的协议，中国方面将向东哈州提供资金，以在当地建立质检实验室。该实验室将按照中国质检标准，对即将出口中国的东哈州农产品进行检测。实验室启动初期，中方会派出专业技术人员协助实验室的各项工作，配负责对当地专业技术人员的培训。经该实验室检测合格并获颁许可证书的农产品提供商，其产品将可不受限制的向中国市场出口。



"中方承诺将为我们无偿提供价值10亿坚戈的检测设备。目前需确定实验室的选址，并完成设备的安装调试。近10年间，中国人民的市场消费能力增长迅速，来自哈萨克斯坦的纯天然绿色农产品在中国非常受欢迎。" 阿赫梅托夫说。



中国对食品的检验标准被认为是国际上最严格的标准之一，与农产品有关的检验标准就超过600多个。



目前，东哈州农产品当中，只有葵花油和蜂蜜产品可无障碍出口该国市场，而谷物和肉、奶制品生产商的产品则常因标准问题遇阻。



【编译：木合塔尔·木拉提】