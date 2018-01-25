朝鲜女子冰球代表团和冬奥先遣队抵达韩国

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 -- 据韩联社报道，与韩国女子冰球队组建联队参加平昌冬奥会的朝鲜女子冰球代表团25日上午抵韩。朝鲜冬奥先遣队8人也已入境。

报道称，朝鲜冰球代表团共15人，包括12名选手、1名教练和2名助手。他们将前往位于韩国忠清北道镇川的国家代表选手村，与韩方队员会合，共同训练。之后韩朝联队将于2月4日与瑞典展开热身赛。平昌冬奥会开幕后的2月10日，韩朝联队将首轮迎战瑞士队。

与此同时，由朝鲜体育省副局长尹勇福率领的朝鲜冬奥先遣队一行8人也通过京义线陆路南下入境。他们将在韩国停留3天，考察首尔、江陵、平昌的赛场、新闻中心、体育代表团等下榻的宿舍、跆拳道示范团的表演场地等。

先遣队已启程前往江原道，据了解他们将先检查拉拉队下榻地点，之后在江陵考察花滑、短道滑冰和冰球比赛场馆。



访韩第二天，先遣队将在平昌考察国际广播中心（IBC）、举行开闭幕式的平昌奥运体育场、阿尔卑西亚越野滑雪中心、龙坪高山滑雪中心等场地。访韩最后一天，先遣队将在首尔确认跆拳道示范团下榻的宿舍，最后走访MBC电视台上岩表演大厅。预计此行可能确定是否适合在此进行跆拳道表演。

另外，除了女子冰球之外，朝鲜花样滑冰、高山滑雪和越野滑雪项目参赛选手将于2月1日入境。朝鲜艺术团将于6日来韩，拉拉队和跆拳道示范团以及记者团等将于8日来韩。