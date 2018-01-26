阿斯塔纳国际金融中心在世界经济论坛举行小组讨论会

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 -- 据阿斯塔纳国际金融中心消息，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）代表团出席在瑞士东部城镇达沃斯举行的世界经济论坛。

论坛框架下，阿斯塔纳国际金融中心同信息提供商汤森路透（Thomson Reuters）联合举行主题为《无所畏惧：探索新的领域》的小组讨论会。会议主要目的是，



讨论新兴市场的投资吸引力。此外，代表团还向国际商业环境代表介绍了阿斯塔纳国际金融中心的商业机遇。



小组讨论会中， IHS Markit信息分析公司全球能源和国际事务高级副总裁卡洛斯•帕斯夸尔、Abraaj集团管理合作人穆斯塔法•阿卜杜勒-瓦杜德、Abraaj集团地区总干事兼渣打银行商业总监安娜•马尔斯尔、卢旺达财政和经济计划部部长克拉威尔•哥特特作为特邀嘉宾发表讲话。



讨论期间，与会代表和嘉宾听取了纳扎尔巴耶夫总统的视频讲话。视频中，纳扎尔巴耶夫总统提到独立至今哈萨克斯坦经济发展之路的主要阶段，并邀请各投资者出席7月份举行的阿斯塔纳国际金融中心正式开幕仪式。



另外，哈萨克斯坦政府副总理叶尔波拉特•多萨耶夫、财政部长巴赫特•苏丹诺夫、国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫以及哈萨克斯坦驻瑞士大使贾娜尔•阿伊特詹诺娃和其他投资者代表和商业巨头也出席了本次讨论会。



阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫说："我呼吁商界代表们把重点放在新兴市场上，探索新的机遇，并给现有的金融体系带来新的动力。同时，阿斯塔纳国际金融中心将提供独特的合作机会，并致力成为整个欧亚地区的领导者。"



据悉，阿斯塔纳国际金融中心代表团将出席Caspian Week金融科技活动。此外，还将同目前展开合作的，以及潜在的合作伙伴进行了多次商务会议。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】