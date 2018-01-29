尼格马图林会见阿联酋驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦马吉利斯议长努尔兰•尼格马图林29日在阿斯塔纳会见阿联酋驻哈特命全权大使默罕默德•阿勒扎贝尔。

据悉，本次是双方首次会面。



尼格马图林强调，阿联酋是哈萨克斯坦重要的合作伙伴之一，建交25年以来，两国建立了良好的外交关系。



据双方透露，这是两国领导人在兄弟和友谊基础上建立的外交战略所取得的成果。



马吉利斯议长表示，两国各领域合作伙伴关系正在积极发展，其中包括石油化工、运输物流以及能源等领域。



会谈期间，双方就纳扎尔巴耶夫总统的最新国情咨文10大要点进行了讨论。对此，尼格马图林注重指出哈萨克斯坦与阿联酋就未来进一步深化技术和创新领域合作的重要性。



他还表示，哈萨克斯坦对阿联酋的经济多元化、创新型经济转型以及在建立特别经济工业区等领域的经验拥有浓厚的兴趣。



阿联酋驻哈大使阿勒扎贝尔强调，哈萨克斯坦在全球各个领域发挥着重要的作用，那也是纳扎尔巴耶夫总统的政治远见所取得的成就。



据他透露，阿联酋将支持哈萨克斯坦在国际舞台上的所有举措。



另外，双方还就当今国际热点问题进行交换了意见。



马吉利斯议长会谈最后指出，通过专门委员会进行互访以及各领域加强交流互鉴将进一步使两国关系更加紧密，并对加强两国之间的法律框架起到重要作用。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】