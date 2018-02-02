萨金塔耶夫将出席“全球化时代的数字化议程”欧亚经济联盟国际论坛

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫2日将出席在阿拉木图市举行的题为"全球化时代的数字化议程"的欧亚经济联盟国际论坛以及政府间理事会会议。

消息称，"全球化时代的数字化议程"欧亚经济联盟国际论坛在纳扎尔巴耶夫总统倡议下将于今天在阿拉木图市举行。论坛期间，与会代表将讨论发展创新科技创业、基础一体化项目、欧亚经济联盟工业数字化及农业数字化转型等领域重要问题。



据了解，除政府总理萨金塔耶夫外，出席论坛的代表还包括亚美尼亚总理卡拉佩特扬、白俄罗斯总理科比亚科夫、吉尔吉斯斯坦总理伊萨科夫、俄罗斯总理梅德韦杰夫以及来自阿塞拜疆和塔吉克斯坦的政府代表。



值得一提的是，于2017年10月举行的欧亚经济委员会最高理事会会议上，各成员国首脑批准了2025年数字议程的主要方向，并对纳扎尔巴耶夫总统提出召开欧亚经济联盟经济数字化特别会议的倡议表示支持。



论坛结束后，政府总理还将出席由各成员国政府领导及欧亚经济委员会主席萨尔基相参与的政府间理事会小范围及扩大会议。



据了解，小范围会议将讨论数字化议程问题，包括成员国在内部市场中的责任划分等。而扩大会议将就宏观经济形势、联盟成员国之间的相互贸易状况、农业综合体、工业发展共同战略、联盟成员国劳动人员提供养老金等问题进行讨论。



据悉，会议预计将通过一系列重要文件。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】