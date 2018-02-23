阿克莫拉州州长：中国企业对阿克莫拉州企业生产的纯净水感兴趣

哈通社/阔克舍套/2月23日 -- 阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林23日在阔克舍套市举行面向全体公众的公开述职报告会上就2017地区社会经济发展成果和最新年度目标进行了汇报。

穆尔扎林透露，中国企业代表对阿克莫拉州企业生产的纯净水感兴趣。



阿克莫拉州州长穆尔扎林强调指出，在充分落实纳扎尔巴耶夫总统的工作指示以及农业产品和加工成品出口、发展阿斯塔纳市周围食物生产带等方面，阿克莫拉州背负着巨大的责任。



"我们应作为优质食品生产地区，从而提高阿克莫拉州的地位。阿克莫拉州企业生产的品牌产品不仅在国内市场，在国外也非常受欢迎。阿克莫拉州共有生产肉类产品、奶制品、鸡蛋、植物油、冰淇淋以及面粉等食物的近80家出口公司。" 穆尔扎林说。



地区领导还说道："我在对中国进行访问期间，中国商人们对"阔克舍套纯净水"股份公司生产的产品表示巨大的合作兴趣，并透露出同中国香港及广东省等地区建立贸易关系的意愿。"





值得一提的是，2017年前11个月，阿克莫拉州外贸总额达8.005亿美元。出口额达2.952亿美元，其中31.7%（9360万美元）为加工产品出口额。阿克莫拉州生产的产品主要出口至俄罗斯等邻近国家。



据统计，2017年，阿克莫拉州小麦出口量增长4.3%、大麦增长82.7%。此外，向日葵出口量增长2.1倍、油菜出口量增长1.3倍。



据悉，阿克莫拉州政府为解决企业产品分配出售问题正同俄罗斯边境地区连锁商店进行商议。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】