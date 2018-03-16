伟大丝绸之路项目计划推出沿线国家通用旅游签证

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 - 世界旅游组织计划在"伟大丝绸之路"计划框架下，为该计划沿线国家游客推出通用旅游签证业务。

哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦旅游论坛16日在阿斯塔纳举行。出席论坛的乌兹别克斯坦"Visit Uzbekistan"项目负责人米哈伊尔•夏木西多夫表示，该计划得到了所有参与国家的一致支持。



"沿线相关国家达30多个。伟大丝路计划--是欧亚大陆的重要纽带，其涵盖的范围东起日本，西接欧洲意大利。我们计划首先在中亚国家当中落实这一项目。"他说。



据夏木西多夫介绍，在旅游业方面，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦不会发生竞争，两者不同的历史文化特征，使得旅游业的发展侧重各有不同，乌兹别克以定居区的古老城市旅游业为重，而哈萨克斯坦则以传统游牧人和游牧生活文化特色为世人所熟知。



哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦此前曾计划为两国游客提供通用旅游签证服务。



据哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫介绍，至今年年底，哈-乌游客通用签证项目将有望得到落实。届时，游客仅需500美元，即可游览阿拉木图-塔什干-布哈拉-撒马尔罕旅游线。



"未来塔吉克斯坦和吉尔吉斯也有望加入这一项目。这方面不存在行政问题，不过有一些涉及国家安全和外交的问题需要解决。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】