中朝两国元首在北京举行会晤

哈通社/北京/3月28日 - 应中国国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行了非正式访问。

据哈通社驻华记者萨德克·阿克加诺夫报道，访问期间，习近平同金正恩举行会谈，习近平夫妇还为金正恩夫妇举行欢迎宴会并共同观看文艺演出。



外媒报道普遍认为，金正恩此行旨在修复同中国之间长期以来的摩擦。作为朝鲜最主要的经济援助国，中国目前已经加入了联合国关于朝鲜的制裁措施。



这是金正恩自2011年末上任以来的首次对外访问。在此之前，这位朝鲜最高领导人正计划同美国和韩国总统举行会晤。按照计划，朝鲜领导人将于今年4月会见韩国总统，并于5月会见美国总统。



对于中国而言，此次两国领导人会晤将有助于突出该国在朝核问题上的协调人地位。



据新华社报道，中国国家主席习近平在此次会晤中表示，金正恩"此次来华访问，时机特殊、意义重大，体现了对中朝两党两国关系的高度重视"，中方对其此次来访"高度评价"。





双方领导人就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见。



金正恩向习近平表示，由于朝方主动采取了措施缓和紧张局势，提出了和平对话建议，当前朝鲜半岛形势开始向好发展。

"如果南朝鲜和美国以善意回应我们的努力，营造和平稳定的氛围，为实现和平采取阶段性、同步的措施，半岛无核化问题是能够得到解决的。"金正恩说。



他还强调，在半岛无核化进程中，朝鲜希望同中方加强战略沟通。



据朝鲜中央通讯社报道说，金正日邀请习近平在方便的时候访问平壤，中国领导人接受了这一邀请。



峰会期间，习近平对金正日的到访表示"热烈欢迎"，并强调两国关系应不断发展。两国领导人均多次强调"朝中友谊弥足珍贵"。





朝鲜去年测试了其最大威力的核武器，并多次试射有能力攻击美国境内目标的弹道导弹，引发朝鲜半岛地区紧张局势。随后，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩之间的"骂战"也导致了国际社会对该地区紧张局势有可能进一步升级的担忧。



但在今年1月份，朝鲜方面主动释放出缓和的信息，并派出运动员参加了在韩国平昌举行的冬季奥运会。



美国方面此前一直奉行"压力"政策，以迫使朝鲜放弃核武器计划并回到半岛无核化的谈判桌前。



而韩国方面则致力于通过为北方提供安全保障，促使半岛局势恢复平静。韩国统一部发言人白泰铉表示，在韩朝、朝美首脑会谈之前，朝中关系改善和发展有助解决无核化、永久和平机制等半岛问题。



【编译：木合塔尔·木拉提】