萨金塔耶夫同南哈州农产品生产商举行会面

哈通社/阿斯塔纳/3月28日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫28日对南哈州进行工作视察框架下访问"萨热阿哈什土地"公司树苗种植基地，并就农工综合体国家方案与总统第四大社会举措"扩大小额贷款发放"的落实情况问题同农产品生产商代表举行会面。

消息称，会议主要就农业领域发展的热点问题进行了讨论。其中包括，出口潜力、政府补贴、农产品生产领域引资问题、农工综合体技术现代化、肉牛养殖以及发展园林植物育种等问题。

萨金塔耶夫强调指出，哈萨克斯坦的农工综合体具有巨大的发展前景，还将有望成为全球最大的农产品出口国之一。对此，政府正在积极展开相关工作，其中包括制定有关农工综合体发展领域的国家方案等举措。

据了解，总统第四大社会举措"扩大小额贷款发放"框架下，政府将为有意开创事业的公民提供200亿坚戈资金。

另外，农业部第一副部长阿尔曼•埃维涅夫向农场主代表们就总统的《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文以及第四大社会举措"扩大小额贷款发放"的落实情况进行了介绍。

会谈期间，"奥尔达巴斯鸡肉"公司总裁塔哈耶夫、"萨热阿哈什土地"公司负责人什恩塔耶夫等人分别发表个人意见。

根据会谈结果，相关建议将交付农业部和有关政府机构进行详细审议。

【翻译：冰山】