"祖国青年"青年翼主席：“祖国青年”青年翼已成为数千名年轻人的政治学校

哈通社/阿斯塔纳/3月29日- 祖国之光党下属青年团体"祖国青年"青年翼第四届大会进入第二天。

据了解，此次活动在世博园会议中心举行。《新世界的道路由我们铺就》主题晚会聚集了来自全国各地的1500多名积极青年。



"祖国青年"青年翼主席达尼亚尔•苏恩迪特巴耶夫在讲话中表示："此次大会有不一样的历史意义。首届‘祖国青年'青年翼大会是在十年前举办的。在这十年间，‘祖国青年'青年翼已成为数千名年轻人的政治学校。在今天的大会上，有来自全国各地约600名代表和1500名积极青年。我们将就纳扎尔巴耶夫总统的五大社会举措提出各种看法。大会结束时，我们还计划提交关于组织的最终文件。此外，此次会议也是我们首次运用虚拟技术举行的会议。"



据悉，"祖国青年"青年翼已有超过150,000名青年成员，并在各个州和城市设有相关机构。目前，全国各地有大约230多个"祖国青年"青年翼组织机构。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统提出推动党的现代化的指示就是始于"祖国青年"的内部改革。在此方面，"祖国青年"将分为" Zhurek "，" Sana "和" Damu "三个部门来代替主管部门。每个部门负责不同的工作。例如，" Zhurek "部门负责员工培训和国际合作。" Damu "部门负责筹集全国各地的青年人士以及负责举行有关青年政策的听证会以及社会调查。 此外，" Sana "部门负责处理各种国家大型青年项目以及负责"祖国青年"组织思想工作。



【编译：达娜】