萨金塔耶夫对克孜勒奥尔达州进行工作视察

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫29日根据纳扎尔巴耶夫总统的指示对克孜勒奥尔达州进行了工作访问。

消息称，此次访问主要目标为总统的《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》、《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文以及5大社会新举措落实情况对地区进行工作视察。

视察期间，萨金塔耶夫就实现2018年社会经济发展目标指标问题的地区项目监控工作系统及落实总统国情咨文中的各项工作指示同克孜勒奥尔达州企业家代表、地区领导等人举行会面。

据了解，会议主要讨论了形成总统经济增长新模式框架下的主要工作任务落实问题。其中包括，发展大众创业、吸引投资、工业化、农工综合体、生产型就业、数字化、技术现代化以及引入工业化4.0要素等领域。此外，各项目领域已制定出相关目标。

会议中，克孜勒奥尔达州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫就地区政府为确保经济稳定发展做出的相关工作及目标指标进行了介绍。

另外，会议还讨论了克孜勒奥尔达州经济结构转型和确保高质量且均衡的经济增长框架下的内部资源确定及利用计划等问题。对此，国家经济部部长苏莱曼诺夫、投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克、信息和通讯部部长阿巴耶夫分别发表讲话。

据悉，此次会议还吸引了克孜勒奥尔达地区企业家代表参加。期间，"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会副主席朱马哈孜耶夫就实施项目管理任务吸引商业投资的优先方向进行了介绍。

政府总理强调，发展创业是政府的首要任务之一，也是建立经济增长新模式的主要方向。因此，政府正在对改善商业氛围及推动经济活动采取系统的措施。

萨金塔耶夫对此次讨论进行总结并称，政府有必要明确阻碍商业发展、寻找解决方式以及提供帮助的方法。项目管理将对企业和政府部门之间保持联系、快速解决企业发展面临的主要问题以及听取意见和问题提供机遇。此外，还将指出在开设新生产设施及在获得企业贷款方面对市场需求进行分析的必要性。

据了解，总理萨金塔耶夫此次工作访问框架下，还将根据总统5大社会新举措落实情况会见地区公共领域工作人员代表，并对地区各大工业及农业企业进行视察。此外，就航空领域发展问题还将对拜科努尔城市基础设施及火箭发射场工作情况进行了解。

最后，萨金塔耶夫还将同阿拉尔地区代表举行会面，并讨论北咸海项目及总统5大社会举措落实问题。

【翻译：冰山】