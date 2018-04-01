哈萨克斯坦大学和乌兹别克斯坦大学签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/4月1日--据哈萨克斯坦国立农业大学消息，由该校校长特列克铁斯•叶斯波洛夫率领的哈萨克斯坦代表团，应塔什干灌溉和农业机械化研究所邀请，对乌兹别克斯坦进行了特别工作访问。

访问期间，哈萨克斯坦国立农业大学、哈萨克斯坦国立农业大学农业技术中心(AgriTech Hub)、塔什干灌溉和农业机械化研究所和塔什干州农业大学共同签署了四方合作备忘录。



该合作的主要任务之一就是建立AgriTech Hub Uzbekistan中心，为两国实施有效的联合创新项目以及加强农业和科学之间的相互联系提供平台。



据了解，哈萨克斯坦国立农业大学农业技术中心(AgriTech Hub)于2015年成立。该中心的工作内容包括吸引国外先进技术、引入公私合作伙伴关系、发展农工综合体等。



此外，农业技术中心还包括哈萨克斯坦-日本、哈萨克斯坦-韩国、农业工程和节能、可持续农业、食品技术和质量、哈萨克斯坦-白俄罗斯农业工程创新中心、创新温室等多种领域的研究实验室。



在工作访问期间，我国代表团还参加了由乌方举办的国际研讨会。两国农业大学的教授、研究人员和研究生参加了此次研讨会。



研讨会上，叶斯波洛夫介绍了哈萨克斯坦国立农业大学目前取得的成就和其未来目标，以及该大学正在实施的科学项目等。



最后，双方就实施联合项目交换了意见，就加强大学间农业领域的合作达成了共识。



【编译：达娜】